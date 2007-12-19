Написать на С++ микропрограмку согласно "ТЗ"

$12
ПрочееЗакрыт9 заявок256 просмотров
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Необходимо сварганить на С++ такой выполняемый код и скомпилировать его

Прендоставить исходник и Скомпилированый файл!

ЗАДАНИЕ:

Описать структуру с именем Student, содержащую поля:

• Name – фамилия и инициалы;

• Group – номер группы;

• Ses – успеваемость (динамический массив из N – элементов, где N количество предметов).

Написать программу выполняющую следующие действия :

1. Вывод на монитор фамилии и номеров групп для всех студентов, включенных в массив, если средний бал студента больше 4.0.

2. Ввод с клавиатуры данных в динамический массив Stud1, состоящего из M структур типа Student; записи должны быть упорядочены по возрастанию содержимого поля Group (M - количество студентов в группе).

3. Определить внутри структуры конструктор и деструктор.

ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ ДО: 19.12.07 23:00

Оставляйте ссылки на ваше портфолио.

Предоплата 25% от общей суммы.

16 лет назад
Integro777
Антон 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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