Написать на С++ микропрограмку согласно "ТЗ"

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Необходимо сварганить на С++ такой выполняемый код и скомпилировать его
Прендоставить исходник и Скомпилированый файл!
ЗАДАНИЕ:
Описать структуру с именем Student, содержащую поля:
• Name – фамилия и инициалы;
• Group – номер группы;
• Ses – успеваемость (динамический массив из N – элементов, где N количество предметов).
Написать программу выполняющую следующие действия :
1. Вывод на монитор фамилии и номеров групп для всех студентов, включенных в массив, если средний бал студента больше 4.0.
2. Ввод с клавиатуры данных в динамический массив Stud1, состоящего из M структур типа Student; записи должны быть упорядочены по возрастанию содержимого поля Group (M - количество студентов в группе).
3. Определить внутри структуры конструктор и деструктор.
ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ ДО: 19.12.07 23:00
Оставляйте ссылки на ваше портфолио.
Предоплата 25% от общей суммы.
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