Установить коды систем sape и подработать мега теги

$15
ПрочееЗакрыт1 заявка141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

установить коды систем sape, xap, seozavr и яндекс директ

поработать с мегатегами на сайте под Seo

16 лет назад
asdator
Storm Hodja 
75 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$15
  • Похожие заказы

  • Тестирование системы: форекс - легкое задание

    Тестирование системы: форекс - легкое задание ------ Техническая работа для людей без специализаций и начинающих фрилансеров без опыта. ------ Есть программа генерирующая сигналы форекс торгов. Ваша задача открыть демо счет у брокера и в течение месяца каждый день открывать ...

    Прочее3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • База анекдотов

    нужна база анекдотов по разделам, желательно mysql можно написать граббер

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Работа в Эксель

    2-2,5$ в час за Эксель. Ищется человек, который: -владеет Exel-ем (особенно глубокие познания не требуются - просто уверенное владение); -будет надежным; -не боится рутинной работы (часа четыре в день - это максимальный максимум и не каждый день); -не делает орфографических ...

    Прочее13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разместить код системы sape на 50и сайтах

    $150

    Доброго времени суток. Нужна помощь в размещении кода системы sape на 50 доменах. Уточню, я даю вам доступы к фтп. Нужно залить на фтп папку, поставить ей права 777, разместить кусочек php кода на страницах сайта ...

    Прочее18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Удалить вирус

    Необходимо вылечить сайт на php. Сайт недвижимости, с базой заражен трояном. нужно убрать. Троян убивает сайт раз в неделю.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шубки

    оптимизация диза что бы не плыл. наладить нормальноё юзообилити оптимизировать его под женский контенгент (флеш, блестело и т.д.) поддеррживать его живучесть :) - контект и т.д. http://alefmeh.ru/

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад