Тестирование системы: форекс - легкое задание ------ Техническая работа для людей без специализаций и начинающих фрилансеров без опыта. ------ Есть программа генерирующая сигналы форекс торгов. Ваша задача открыть демо счет у брокера и в течение месяца каждый день открывать ...
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надо сделать проекты под AllSubmitter 4.8
я даю url+email+ключевики
вы мне даете готовый заполненый проект *.projectsxml
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