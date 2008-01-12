Тестирование системы: форекс - легкое задание

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Техническая работа для людей без специализаций и начинающих фрилансеров без опыта.

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Есть программа генерирующая сигналы форекс торгов. Ваша задача открыть демо счет у брокера и в течение месяца каждый день открывать по 2-3 ордера по сигналам системы. (пять-десять минут работы в день, в любое время)

Через месяц сдаете счет с результатами. Оплата 10$ по сдаче счета.

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Нужны три-четыре человека