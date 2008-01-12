Тестирование системы: форекс - легкое задание

ПрочееЗавершен7 заявок252 просмотра
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Тестирование системы: форекс - легкое задание

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Техническая работа для людей без специализаций и начинающих фрилансеров без опыта.

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Есть программа генерирующая сигналы форекс торгов. Ваша задача открыть демо счет у брокера и в течение месяца каждый день открывать по 2-3 ордера по сигналам системы. (пять-десять минут работы в день, в любое время)

Через месяц сдаете счет с результатами. Оплата 10$ по сдаче счета.

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Нужны три-четыре человека

16 лет назад
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. все условия соблюдены, большое спасибо!
Остались только приятные впечатления от сотрудничества. Хорошо описал задачу, своевременная оплата. Всем рекомендую.
stesha
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
Работа выполнена отлично и в срок, вежливый подход! Спасибо
Приятно сотрудничать, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$10
Работа выполнена качественно и в срок! Спасибо!
Хороший заказчик, точное ТЗ, без лишних вопросов, своевременная оплата. Готов к дальнейшему сотрудничеству и готов предоставить помощь в решении разных вопросов.
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