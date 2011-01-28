Оптимизация под IE7 IE8

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Завершен4 заявки134 просмотра

Нужно оптимизировать сайт под браузеры IE7 и IE8.

В Mozilla и Opera сайт отображается нормально, а с IE есть проблемы...

http://eslitak.ru

14 лет назад
victor1676
Виктор 
78 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Dr_Nova
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена профессионалом в кратчайшие сроки. Большое спасибо.
Все гуд

Заявки фрилансеров

Dr_Nova
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17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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