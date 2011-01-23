Нужно оптимизировать сайт под браузеры IE7 и IE8. В Mozilla и Opera сайт отображается нормально, а с IE есть проблемы... http://eslitak.ru
Техподдержка сайта
Ответьте мне, пожалуйста, на такие вопросам:
1. Как Вы оцениваете стоимость ежемесячной техподдержки сайта (почасовая оплата/помесячная).
2. Если почасовая, как ваш клиент может увидеть объективные цыфры?
3. Какие работы подразумевает техподдержка сайта (в Вашей компании)?
4. Сколько времени, по Вашему усмотрению, могут занимать такие действия с нашим сайтом (по отдельности каждая позиция, если считать, что каждая выполнилась один раз, но на трёх разноязычных версиях сайта):
· обновление прайсов (по 10 позиций в каждой языковой версии);
· добавление текстов акций (в 3-х версиях);
· смена одного флэш-банера (на одной версии сайта и на трех);
· добавление/редактирование текстовой страницы на одной версии сайта и на трех (текст дан, правки даны);
· замена шапки на одной версии сайта и на трех.
5. Сколько времени в месяц занимает:
· Работа по продлению/регистрации и настройке хостинга и доменов;
· Внесение изменений в верстку сайта в связи с добавлением/редактированием графических элементов;
6. Сколько стоит единоразовая установка одного функционального модуля (на трех языках):
· Форма обратной связи;
· Интеграция формы заказа с платежной системой.
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