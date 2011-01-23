Ответьте мне, пожалуйста, на такие вопросам:

1. Как Вы оцениваете стоимость ежемесячной техподдержки сайта (почасовая оплата/помесячная).

2. Если почасовая, как ваш клиент может увидеть объективные цыфры?

3. Какие работы подразумевает техподдержка сайта (в Вашей компании)?

4. Сколько времени, по Вашему усмотрению, могут занимать такие действия с нашим сайтом (по отдельности каждая позиция, если считать, что каждая выполнилась один раз, но на трёх разноязычных версиях сайта):

· обновление прайсов (по 10 позиций в каждой языковой версии);

· добавление текстов акций (в 3-х версиях);

· смена одного флэш-банера (на одной версии сайта и на трех);

· добавление/редактирование текстовой страницы на одной версии сайта и на трех (текст дан, правки даны);

· замена шапки на одной версии сайта и на трех.

5. Сколько времени в месяц занимает:

· Работа по продлению/регистрации и настройке хостинга и доменов;

· Внесение изменений в верстку сайта в связи с добавлением/редактированием графических элементов;

6. Сколько стоит единоразовая установка одного функционального модуля (на трех языках):

· Форма обратной связи;

· Интеграция формы заказа с платежной системой.