Ответьте мне, пожалуйста, на такие вопросам: 1. Как Вы оцениваете стоимость ежемесячной техподдержки сайта (почасовая оплата/помесячная). 2. ...
Вытащить оригинальные фотографии
Есть задачка.
http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_DisplayProductInformation-Start?BundlePage=34&isHappy55=false&CategoryName=sh10641504&dynPageSize=20&ListSize=20&isMorePage=true&ls=0&ProductID=p7J_AAABaPYAAAEtcHxNPLSD&PageableID=&PageableName=&ProductPage=1&gsselect=DKO_NG-1-12.DKO_US-1-5.
переходим по ссылке, щелкаем на фотку и видим прекрасную программку для увеличения картинки.
Задача проста - получить оригинал картинки в полном размере. По слухам - около 4000 пикселей в высоту. То, что сделать это реально - совершенно точно, но как - понятия не имею.
Цены / сроки - предлагайте, контакты - спрашивайте :)
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PS: Масштабы - промышленные, по прикидам - около 150 000 картинок. Так что никакие "подручные" варианты типа "доставать из кеша браузера" не подходят.
Заявки фрилансеров
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