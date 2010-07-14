Приглашаем ведущих на интернет радио, дизайнеров

Приглашаем всех желающих на OnLY DanCe Radio на роль RJ или MC) ПРоводится набор молодых, активных, заинтересованных, талантливых людей в возрасте от 15 до 35лет))) на роли наших ведущих)))) Приглашаю всех!!! Найти нас можно тут http://onlydc.ru ))) Ждем Ждем и еще раз Ждем) Так же Верстальщики умеющие работать с wordpress к сожалению оплаты нет но попробуем договориться