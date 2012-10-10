Требуется проанализировать конкурентов в тематике которую укажем в личной переписке. на основании анализа выдать выдать несколько конкурентосбособных коммерческих предложений для вывешивания на сайт. написать текста для сайта на заданную тематику, продумав структуру ...
Эссе на конкурс (история)
задание прикреплено.
Предлагайте цену.
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