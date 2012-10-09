Описание к флеш-играм

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка152 просмотра

Необходимо написать и придумать описания к флеш играм. Их несколько, работа сегодня + завтра (при желании). Дается игра и к ней нужно придумать примерно 7 описаний. Они должны быть простые и каждое от 250 символов до 300. Оплата от 3 рублей за 1 описание. Их писать достаточно быстро, особого труда не составит. Оплата сразу, хоть за каждое описание.

638-984-477 - аська для связи

13 лет назад
irina--irina
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется маркетолог-копирайтер

    Требуется проанализировать конкурентов в тематике которую укажем в личной переписке. на основании анализа выдать выдать несколько конкурентосбособных коммерческих предложений для вывешивания на сайт. написать текста для сайта на заданную тематику, продумав структуру ...

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод сайта

    Необходимо перевести английский IT сайт на русский язык. Быстро, качественно, не упустив при переводе основную идею. skype jubeyjuba

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исполнитель для публикации объявлений на досках

    Надо публиковать моё объявление на досках. Часть дам, часть самим надо найти. Недвижимость. Предлагайте оплату за 1 объявление. Чем ниже, с тем и буду работать. Работа постоянная с увеличением цены, по мере получения ...

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разместить вакансию

    $16

    Необходимо разместить сегодня информацию о вакансии на тематических сайтах. Всег на 20 сайтах. Бюджет 500 руб.

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен удаленный секретарь

    Не знаю насколько верно ищу на этом сайте. Нужен удаленный секретарь. В основном - поиск информации в интернете, составление отчетов, поиск контактов людей и баз данных, возможно ведение каких-то переговоров через Skype, ICQ, E-mail. ...

    Прочее19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрытая реклама сайта

    $50

    Нужно найти 10 форумов по запросам, какие я дам. И отписаться в тех темах на форумах, которые выдадут поисковые системы в результатах (если они будут). Скрытая реклама сайта (доступскается не аткивная ссылка).

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Зарегистрироваться в 2 форумах

    Нужно зарегистрироваться на 2 VoIp форумах: http://forum.asterisk.ru/ http://asterisk-support.ru/forum/ Прошу помочь, потому что при регистрации задается сложный технический вопрос по IP телефонии и я не могу найти на него ответ. ...

    Asterisk
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад