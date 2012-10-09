Описание к флеш-играм

Необходимо написать и придумать описания к флеш играм. Их несколько, работа сегодня + завтра (при желании). Дается игра и к ней нужно придумать примерно 7 описаний. Они должны быть простые и каждое от 250 символов до 300. Оплата от 3 рублей за 1 описание. Их писать достаточно быстро, особого труда не составит. Оплата сразу, хоть за каждое описание.

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