Глубокий рерайт текстов по тематике туризм

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Завершен68 заявок777 просмотров

Требуется глубокий и качественный рерайт статей по туристической тематике.

Объем - 9000 символов без пробелов.

Оплата 9 у.е. (либо на ваш счет в системе weblancer, либо на ваш WMZ-кошелек) после выполнения задания.

Объем полученного текста должен быть не менее исходного.

Просьба в личку не писать.

Требуется двое исполнителей.

16 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранные исполнители

JayS
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$9
1 день
Как всегда, отличная работа, спасибо.
Четкая организация работы и своевременная оплата.
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$26
2 дня
Как всегда, отличная работа, спасибо.
Как всегда - все отлично:) Спасибо!

Заявки фрилансеров

JayS
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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