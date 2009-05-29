Глубокий рерайт текстов по тематике туризм

Требуется глубокий и качественный рерайт статей по туристической тематике.

Объем - 9000 символов без пробелов.

Оплата 9 у.е. (либо на ваш счет в системе weblancer, либо на ваш WMZ-кошелек) после выполнения задания.

Объем полученного текста должен быть не менее исходного.

Просьба в личку не писать.

Требуется двое исполнителей.