Суть следующая. Вам даются ключевые слова, на основе которых вы должны составить предложение коммерческой направленности. Примеры ниже. Исходные ключевые слова: купить ленточные пломбы бесшовные натяжные потолки Недвижимость ...
Глубокий рерайт текстов по тематике туризм
Требуется глубокий и качественный рерайт статей по туристической тематике.
Объем - 9000 символов без пробелов.
Оплата 9 у.е. (либо на ваш счет в системе weblancer, либо на ваш WMZ-кошелек) после выполнения задания.
Объем полученного текста должен быть не менее исходного.
Просьба в личку не писать.
Требуется двое исполнителей.
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