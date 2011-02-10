Идея игры для социальной сети

$100
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Завершен38 заявок1292 просмотра
#1$100

Нужна идея игры/приложения для соц сетей (вКонтакте, Однокласники, Мой Мир и тд).

Интересуют любые интересные, новые идеи.

Вы должны описать концепцию, сюжет.

Огромный плюс, если Вы сможете детально описать алгоритмы игры.

Сюда оставляйте заявки, идеи в личку.

Призовой фонд может быть значительно увеличен.

Всем Удачи!

P.S. Если Вы разработчик и Вам требуется финансовая или иная помощь, это также интересно.

14 лет назад
bigzur
Артем 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
#1
Спасибо за интересные идеи!
О нас еще будут говорить!

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
#1

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