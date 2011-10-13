Комментирование видео на сайте

Требуется человек для комментирования на сайте.

1 коммент - 2,5 рубля

Требуется 100 постов (с 30 разных аккаунтов. аккаунты уже зареганны). Комментарии не должны казаться пустыми и обязательно должны быть осмысленными (пример: Понравился момент про гаишников. Думаю каждый должен так поступать). Оплата по окончанию работы.

Сроки: сегодня - сейчас - срочно =)

Писать сюда или в лс: 550011749