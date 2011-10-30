Тест из 15 вопросов на тему мат. плат

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Завершен4 заявки264 просмотра

Требуется написать тест из 15 вопросов на тему материнских плат. Материал (только раздел "мат. платы") http://dl.dropbox.com/u/22046243/jelezo_pk.djvu (если не открывается, попробуйте еще через 10 минут)

по каждому вопросу должно быть 3 ответа: правильный и 2 неверных

цена каждого вопроса 10 р, за оперативность и качество вопросов доплачу

14 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$5
1 день
Работа сделана качественно и в срок. Спасибо.
Надежный и порядочный заказчик. Быстрая оплата и оперативное решение всех вопросов.

Заявки фрилансеров

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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