Тест из 15 вопросов на тему мат. плат

Требуется написать тест из 15 вопросов на тему материнских плат. Материал (только раздел "мат. платы") http://dl.dropbox.com/u/22046243/jelezo_pk.djvu (если не открывается, попробуйте еще через 10 минут)

по каждому вопросу должно быть 3 ответа: правильный и 2 неверных

цена каждого вопроса 10 р, за оперативность и качество вопросов доплачу