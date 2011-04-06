Оператор интернет-магазина

Проект http://www.artstrana.com/ Задачи 1. PR галереи на форумах, в соц.сетях, блогосферах и т.п. – 80% времени 2. Привлечение новых авторов через инет – 10% времени 3. Обеспечение коммуникаций между покупателем и автором – 10% времени Требования 1. Знание тематики минимум на уровне художественной школы (стили, ...
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Здравствуйте, в связи с ростом продаж в интернет магазине нам требуется новый сотрудник на должность консультанта. Работа не требует специальных навыков, в процессе мы обучим вас.
В ваши обязанности будет входить консультация клиентов, их сопровождение, оформление заказов. Наш сервис позволяет людям заказать товары из-за рубежа, в основном с крупнейшего Китайского аукциона taobao.com Несмотря на внешнюю сложность, работа с этим сайтом, как и с всем нашим сервисом проста и понятна. Вы будете помогать клиентам выбирать товары, оформлять заказы, оплачивать заказы, следить за статусом покупки.
Всю работу по привлечению клиентов мы берем на себя, ваша должность похожа на оператора call центра, никаких продаж и новых клиентов мы требовать не будем. Это не пирамида или система прямых продаж.
Наши требования:
1) Мужчина или девушка, девушка предпочтительнее, т.к работа в основном однотипная и требующая внимательного отношения.
2) Уверенный пользователь ПК
3) Уметь пользоваться: Skype, ICQ, MS office, Email
4) Желание обучиться верстке страниц Вконтакте (умение создавать такие страницы приветствуется, также приветствуется знание html, css)
5) После приема на работу, на вашем ПК потребуется установить специальное ПО, обеспечивающее контроль за вашими действиями в рабочее время. Установка ПО будет выполнена без вашего вмешательства, от вас требуется не препятствовать работе этого ПО.
Ваши обязанности:
1) Рабочий день с 12 до 18 (возможен сдвиг) 5 дней в неделю.
2) В рабочее время постоянное нахождение около ПК, постоянное присутствие в ICQ , SKYPE, Вконтакте
3) Консультация клиентов по различным вопросам, в основном это поиск товаров, оформление бланка и заказ. Ответы на все эти вопросы есть в FAQ, также мы будем постоянно на связи для разрешения сложных вопросов.
4) Отправка на email ежедневных отчетов
5) Помощь в обслуживании интернет магазина.
Оплата
В первый месяц з\п составит 5000 рублей, выплата удобным вам способом. В дальнейшем будет увеличение з\п до 10 000 в зависимости от качества вашей работы.
Начало работы:
Для начала сотрудничества отправьте свое резюме на [email protected] в виде word документа
В нем укажите:
1) Ваши персональные данные (ФИО возраст телефон адрес)
2) Ваш предыдущий опыт работы
3) Наличие работы данный момент
4) Уровень пользования ПК
5) Опыт работы в сфере интернет услуг, создания веб сайтов.
6) Творческое задание (необязательно) : Опишите почему вы хотите работать именно у нас, почему мы должны выбрать вас? (только не надо давить на жалость, не поможет:) )
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