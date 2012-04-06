Размножение 2-х статей

ПрочееЗавершен2 заявки169 просмотров
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есть две уникальные статьи примерно по ~3000 символов.

Тематики:

1. недвижимость

2. seo и создание сайтов

необходимо на выходе получить 500-600 статей с каждой при уникальности между копиями не менее 80%.

12 лет назад
rech
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
12 лет назад
$50
1 день
Всё замечательно, будем сотрудничать.
Благодарю Романа за интересный проект. В процессе сотрудничества Роман зарекомендовал себя не только, как ответственный заказчик, но и как приятный в общении человек. Рекомендую!
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