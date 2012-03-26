Отобрать сайты

Необходим специалист с профильным образованием для консультации в разработке учебного пособия. Проект примерно на месяц, неполного рабочего дня. Необходимо будет разработать дерево элементов (растения, животные, органы) из школьного курса биологии. В дальнейшем нужно проверить созданные специалистами иллюстрации и ...
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надо из них отобрать 35 только те которые на вордпрессе или джмуле
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