Создание бизнес-плана

ПрочееЗакрыт3 заявки214 просмотров
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Требуется качественная разработка бизнес плана по Созданию глобальной поисковой системы с нуля

Требования:

раздел оценка конкуренции

раздел оценка стоимости покупки серверов

раздел оценка стоимости разработки поискового движка

список и описание сервисов (почта, видео, музыка, карты, новости, погода, и многое другое)

раздел оценка общей стоимости разроботки

оценка окупаимости

12 лет назад
Znaydyuk
Женя 
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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