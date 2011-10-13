Технический отзыв о сайте для внутрен. использ.

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Закрыт9 заявок203 просмотра

Требуются простые пользователи.

Необходимо оценить сервис и проверить его работоспособность, а именно

просмотреть все страницы (около 10) сервиса без регистрации и с регистрацией. Найти ошибки

и ответить на следующие вопросы:

1. Понятно назначение сервиса?

2. Понятна навигация по сервису?

3. Понятен принцип работы сервиса?

4. Что не понравилось?

5. Добавить сообщение в раздел вопросы.

6. Дать оценку сервису по десятибалльной шкале, приветствуются пожелания и замечания.

7. Составить отчет об ошибках, не понятных местах.

Ваша учетная запись после теста будет удалена.

Оплата по факту.

На входе от меня: ссылка на сайт через личку.

На выходе от Вас: ip, email указанный при регистрации, браузер, разрешение экрана, скрин и отчет.

14 лет назад
wings_inc
Григорий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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