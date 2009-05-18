Нужно сделать копии сайта

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Закрыт15 заявок267 просмотров

Есть сайт. Его нужно размножить. Сделать 4 копии на хосте, и привязать домены.

работать буду с самым минимальным бюджетом

16 лет назад
iriskinsun
Nemerov 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров