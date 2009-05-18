Требуется обеспечить безопасность удалённого Web- сервера. Присылайте свои предложения, сроки выполнения и цену, лучшие предложения будут приняты к разработке. [email protected]
Нужно сделать копии сайта
Есть сайт. Его нужно размножить. Сделать 4 копии на хосте, и привязать домены.
работать буду с самым минимальным бюджетом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее14 заявокЗакрыт16 лет назад
Оптимизировать движок магазина OpenCart для корректной работе в Internet Explorer. www.intershop.mk.uaПрочее1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо перенести 5 сайтов с одного сервера на другойПрочее26 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Купил хостинг с VPS сервером а работать с ним не умею. Как создавать и работать с бд? Как создавать почту и управлять ей? По конфигурации прав доступа к файлам? ...Прочее11 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется сделать курсовую работу в MathCad. задания в приложенном файле. Время две недели. О цене обязательно договоримся. Пишите сюда или в аську 366 958 380, на почту [email protected] или skype: ashagovaПрочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт на укозе, появилась необходимость его перенести на DLE Цена вопроса и время исполнения? Прошу указывать в теме. Предложения в асю: 3777-177Прочее9 заявокЗакрыт16 лет назад
Убрать вирус с сайта, убрать ошибкиПрочее14 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен консультаци по установки и настройке openvpn на vdsПрочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужен специалист для настройки правильной печати HP Photosmart D5363. Печатуем фотографии А5. Проблема в том, что он печатует только центр фотографии. Остальные места оставаются за пределами. Например на фото человек, при причети ...Прочее6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо удаление вирусов/троянов из файла без потери функциональности. Дополнительную информацию вышлю. Файл здесь: http://rapidshare.com/files/231591263/MassSender.rar.html либо здесь: http://ifolder.ru/12051351Прочее2 заявкиЗакрыт16 лет назад