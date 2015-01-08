Обновление 1С-Предприятие

Необходимы технически подкованные люди для монтажа 3д кинотеатров как в Москве и в области так и с выездом в регионы. Работа сдельная, свободный график. Требования: • знание ПК • знание орг техники • понимание что такое дрель, кабель и HDMI • умение подключение техники ...
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Здравствуйте..
Смотрите есть 1с предприятие
8.1 (8.1.15.14)
Конфигурация базовая
Редакция 2.0 (2.0.14.5)
Она покупалась лицензионной но сейчас уже устарела. Нужно обновить ее до самой последней версии удаленно через teamviewer. Обновлений у меня нету нужно будет помочь и с этим.Безусловно база должна остаться целой.
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