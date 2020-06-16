Браслет для защиты от вышек 5G

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Здравствуйте.

Требуется реализовать набор рекламных текстов для продажи браслета для защиты от 5G.

Браслет представляет собой индикатор поля в корпусе от Mi Band 4.

Предполагается сайт и онлайн-реклама.

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5 лет назад
suska
Иван 
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5 лет назад

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Александр
 
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