Добрый день, нужно создать серии писем под несколько задач 1. Серия писем на стадии переговоров с потенциальным Клиентом задача Клиент заключает договор кол., писем 12 + 24 темы 2. Серия писем ...
Браслет для защиты от вышек 5G
Здравствуйте.
Требуется реализовать набор рекламных текстов для продажи браслета для защиты от 5G.
Браслет представляет собой индикатор поля в корпусе от Mi Band 4.
Предполагается сайт и онлайн-реклама.
Возьмётесь за такое?
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