Каталог оборудования для тренажерных залов

Добрый день!

Необходимо написать продающий текст для нескольких листов каталога.

Главная задача, подать наше оборудование как мощное, прочное, сделанное в стиле old school, но в тоже время современное и удобное.

Главное отличие от всех современных тренажеров - это строгость линий, отсутствие закругленных углов, мощность профиля, как делали раньше.

В тексте должен ощущаться какой-то хардкор, небольшая агрессия, но без перебора.

Каталог рассчитан на состоятельных людей, которые общаются в спортивных и околоспортивных кругах. Возраст 30-50 лет.

Пример текста в приложении, но считаю его слишком примитивным. Хотелось бы обыграть, то что производство находится в Сибири, но фраза made in Siberia, слишком уж стала заезженной за последнее время.

Краткий, точный текст, без воды и ненужных описаний.

Также прикреплены некоторые страницы из других каталогов.

Также прикреплено несколько моделей наших тренажеров.

Желательно вести диалог через соц.сеть вк или whatsapp, так было бы удобнее.

https://vk.com/id_artemgolubev