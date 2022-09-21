Требуется написать краткие пересказы для 20 фильмов, включая знакомство с персонажами, ключевые сюжетные линии и интересные факты. Пересказы должны быть объемом на 10 минут чтения и включать тайминги. Это поможет в создании видео для YouTube-канала. Оплата за 20 пересказов — до 10$. Пример пересказа предоставлен.