Написание текста для телеграм канала

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Закрыт47 заявок497 просмотров

Нужен человек для написания небольшого текста. Возможна работа на постоянной основе. Язык - русский. 

3 года назад
uppersant
Андрей 
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