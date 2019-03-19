Продающий текст для презентации

Здравствуйте! Нужно написать тексты для нового сайта салона красоты: заголовки и подзаголовки, название разделов и описание к ним, текст в формах на заказ бесплатной консультации и т.д., т.е. сделать его наполнение, но не контентом. Есть макет дизайн ...