Составить вопросы к проектам из сферы разработки

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Закрыт24 заявки832 просмотра

Ведём поиск копирайтеров, специализирующихся на IT темах.

Суть работы: составление технических (важно!) вопросов для вакансий по поиску разработчиков. Будет предоставляться текст вакансии на английском языке (преимущественно на темы web и мобильной разработке) и к ним нужно будет писать вопросы в соответствии с некоторыми правилами.

Алгоритм работы такой:

1. Изучение текста вакансии

2. Составление технических вопросов

Перед работой сотрудники получат подробный инструктаж и доп. обучение в процессе сотрудничества. В качестве тестовой задачи (оплачиваемой) нужно будет обработать 20 вакансий. Для подтверждения, что вы внимательно прочли текст данного объявления, в начале отклика напишите слово "Апельсин".

3 года назад
qast
36 лет
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Был
13 часов назад

Заявки фрилансеров

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