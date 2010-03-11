Аналог travian.com

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  2. Разработка игр
Закрыт7 заявок212 просмотров

Требуется создать аналог проекта http://travian.com/

опыт разработки игр приветствуется.

15 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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