Создание игры для Вконтакте

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок299 просмотров

Требуется команда программистов и дизайнеров, чтобы написать приложение-игру для Вконтакте.ру. Нужно создать весь дизайн - вещи, картинки персонажей, умений, игровой мир + программную часть (базы данных, код). Если при этом в команде будет хороший автор текстов для описания истории внутриигрового мира, и прочего - это очень хорошо. Примерный срок выполнения - 3 мес.

Лучше всего писать на skype machobest (мой партнер Руслан Мельников - он руководит написанием проекта) или сюда. Можно на почту [email protected] или на мой skype rootoak.

Спасибо,

Андрей Дубинин.

15 лет назад
Dubinin
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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