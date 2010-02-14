Создание игры для Вконтакте

Требуется команда программистов и дизайнеров, чтобы написать приложение-игру для Вконтакте.ру. Нужно создать весь дизайн - вещи, картинки персонажей, умений, игровой мир + программную часть (базы данных, код). Если при этом в команде будет хороший автор текстов для описания истории внутриигрового мира, и прочего - это очень хорошо. Примерный срок выполнения - 3 мес.

Лучше всего писать на skype machobest (мой партнер Руслан Мельников - он руководит написанием проекта) или сюда. Можно на почту [email protected] или на мой skype rootoak.

Спасибо,

Андрей Дубинин.