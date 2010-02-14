Создание игр для сайта. Суть - чтобы два пользователя могли играть друг с другом. Для начала надо две игры: морской бой и крестики - нолики. Более детальное ТЗ в личной переписке
Сделать простую Flash-игру для В Контакте
Мне нужно сделать примитивную Flash-игрушку,
сюжет есть,
и разместить или помоч разместить в В Контакте
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