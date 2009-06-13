Flash Игра (с поддержкой Api для vkontakte)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки370 просмотров

Сюда предложения, кто понравится напишу в личу...

Предоплаты нету...

16 лет назад
uropb95
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

anton_terehin
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$700
25 дней
handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
$350
7 дней

Заявки фрилансеров

anton_terehin
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад

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