Нужен специалист отлично знающий вопрос, Linux HP DL380 dual xeon 3.4g/ ОС CentOS 5.3 x86-64 Подробности в icq 53668493 Также нужен вебспециалист для сайта игры
Разработка/переделка игры для Вконтакте
Необходимо разработать, либо переделать готовую flash-игру "Слот" под формат vkontakte (прикрутить api). Выслушаю Ваши цены, предложения и сроки.
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