Добрый день, есть готовая текстовая игра на Java, игрок переходит между странами с помощью команда jdi + название страны, для каждой страны прописан вход и выход, от куда куда можно зайти, все это работает. Необходимо ...
Игра на AIR
Требуется разработать игру на платформе AIR для мобильных устройств.
Техническое задание и графическое наполнение есть в наличии.
Также есть ссылка на аналог.
Заявки фрилансеров
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