Сделать сайт (портал), игровая комната, не знаю как назвать, но суть вот в чём.

Помните игры на листочках типа гонки танчики футбол?

Вот для вспоминания ссылки на ЮТУБ видео, что бы освежить память.

http://blog.eorteam.com/paper-race/

https://youtu.be/6oxxnb3ei0u

https://youtu.be/it6ohh72jus

https://youtu.be/gerbi2womsg

Значит теперь суть: Люди заходят регистрируются, что бы пополнить счёт игровой,

следовательно надо робокассу или чего чтоб автоматом распределялось пополнение.

Там игрок создает свою комнату игры или входит уже в созданные к другому игроку.

И они соревнуются и кто выиграл забирает куш за минусом % мне т.е. системе.