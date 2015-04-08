Нужно написать бот для сбора статистики о игроках и результатах боя, а также о кланах игры Survarium. Ранее работал бот на сайте svfan.ru Вы можете там проанализировать что и как + погуглить... В данный момент бот перестали поддерживать. Сайт игры: survarium.com

Жду предложений.