Требуется разработчик мобильных игр на HTML5/Javascript, на основе существующих Flash-игр (графика, звуки). Необходимо базовое понимание особенностей мобильных интерфейсов, чтобы игра была удобной для использования. Необходимо клиент-серверное взаимодействием по заданному протоколу (серверная часть уже реализована).
Нужно написать бот для сбора статистики о игроках и результатах боя
Нужно написать бот для сбора статистики о игроках и результатах боя, а также о кланах игры Survarium. Ранее работал бот на сайте svfan.ru Вы можете там проанализировать что и как + погуглить... В данный момент бот перестали поддерживать. Сайт игры: survarium.com
Жду предложений.
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