Нужно написать бот для сбора статистики о игроках и результатах боя

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Нужно написать бот для сбора статистики о игроках и результатах боя, а также о кланах игры Survarium. Ранее работал бот на сайте svfan.ru Вы можете там проанализировать что и как + погуглить... В данный момент бот перестали поддерживать. Сайт игры: survarium.com

Жду предложений.

10 лет назад
Vplen
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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