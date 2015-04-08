Игра для детей дошкольного возраста

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки153 просмотра

Техническое задание:

При запуске файла должна запускаться игра и появляться 1 слайд. На нем отображается название игры (Патриотическое воспитание), тематическое изображение и кнопка меню. При нажатии на кнопку меню, пользователь попадает на 2 слайд, на котором изображены названия вопросов. При нажатии на вопрос пользователь попадает на слайд с вопросом.

На каждом слайде должна быть предусмотрена кнопка «Меню»

Игра состоит из 3-х вопросов-слайдов:

1. «В каком городе я живу».

На 1 слайде размещены 5 изображений достопримечательностей городов разных стран. (Москва-Спасская башня, Рио де Жанейро-статуя Иисуса, Париж-Эйфелева башня, Пиза-Пизанская башня, Нью-Йорк-Статуя Свободы)

Ребенок должен выбрать картинку с изображением Москвы.

При неправильном выборе одного из изображений – голос сообщает: «неправильно, попробуй еще раз».

После правильного выбора изображения Москвы, должен прозвучать голос: «Молодец все правильно».

2. «Символы России».

На 2 слайде изображены флаги и гербы 4-х стран. (Россия, Германия, Великобритания, Китай) Ребенок должен выбрать символы России. При неправильном выборе одного из символов – голос сообщает: «неправильно, попробуй еще раз».

После правильного выбора 2-х символов России, должен прозвучать голос: «Молодец все правильно».

3. «Народные промыслы - что лишнее».

На 3 слайде размещены 8-9 картинок с изображениями народных промыслов (Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка, Городецкая роспись, Жостовская роспись) и других игрушек.

При нажатии на лишнее – картинка исчезает.

При нажатии на правильном изображении – голос сообщает: «Название промысла».

При правильном окончании задания должен прозвучать голос: «Молодец все правильно».

P.S. Исполнитель должен передать все изображения используемые в разработке Игры –Заказчику.

Пример игры можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/K_4pI9P7gJzM8

10 лет назад
kedr222
Михаил 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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