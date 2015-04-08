Нужно написать бот для сбора статистики о игроках и результатах боя, а также о кланах игры Survarium. Ранее работал бот на сайте svfan.ru Вы можете там проанализировать что и как + погуглить... В данный момент ...
Игра для детей дошкольного возраста
Техническое задание:
При запуске файла должна запускаться игра и появляться 1 слайд. На нем отображается название игры (Патриотическое воспитание), тематическое изображение и кнопка меню. При нажатии на кнопку меню, пользователь попадает на 2 слайд, на котором изображены названия вопросов. При нажатии на вопрос пользователь попадает на слайд с вопросом.
На каждом слайде должна быть предусмотрена кнопка «Меню»
Игра состоит из 3-х вопросов-слайдов:
1. «В каком городе я живу».
На 1 слайде размещены 5 изображений достопримечательностей городов разных стран. (Москва-Спасская башня, Рио де Жанейро-статуя Иисуса, Париж-Эйфелева башня, Пиза-Пизанская башня, Нью-Йорк-Статуя Свободы)
Ребенок должен выбрать картинку с изображением Москвы.
При неправильном выборе одного из изображений – голос сообщает: «неправильно, попробуй еще раз».
После правильного выбора изображения Москвы, должен прозвучать голос: «Молодец все правильно».
2. «Символы России».
На 2 слайде изображены флаги и гербы 4-х стран. (Россия, Германия, Великобритания, Китай) Ребенок должен выбрать символы России. При неправильном выборе одного из символов – голос сообщает: «неправильно, попробуй еще раз».
После правильного выбора 2-х символов России, должен прозвучать голос: «Молодец все правильно».
3. «Народные промыслы - что лишнее».
На 3 слайде размещены 8-9 картинок с изображениями народных промыслов (Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка, Городецкая роспись, Жостовская роспись) и других игрушек.
При нажатии на лишнее – картинка исчезает.
При нажатии на правильном изображении – голос сообщает: «Название промысла».
При правильном окончании задания должен прозвучать голос: «Молодец все правильно».
P.S. Исполнитель должен передать все изображения используемые в разработке Игры –Заказчику.
Пример игры можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/K_4pI9P7gJzM8
Заявки фрилансеров
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