Сделать сайт (портал), игровая комната, не знаю как назвать, но суть вот в чём. Помните игры на листочках типа гонки танчики футбол? Вот для вспоминания ссылки на ЮТУБ видео, что бы ...
Простая Java игра
Добрый день, есть готовая группа объектов и рабочая текстовая игра, необходимо дополнить игру несколькми простыми функциями. С меня подробное ТЗ. Webmoney BL 250
Заявки фрилансеров
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