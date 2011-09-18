Игры шашки, нарды прикрутить и доработать

Всем доброго времени суток,

Есть исходники игры шашки и ищем исходники игры нарды на flash, их нужно доработать и прикрутить на сайт, чтобы пользователи могли играть друг с другом и выйгравший пользователь получал очки к своему аккаунту.

Бюджет небольшой, поэтому рассмотрим фрилансера который смог бы это сделать хорошо по адекватной цене.

Спасибо!