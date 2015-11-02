Курсовая OpenGL. 3d тетрис

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! На проект разыскивается талантливый разработчик игр на движке Cocos3D! Описание проекта: Игра "Виртуальный ребёнок" в стиле тамагочи. Ребёнок непослушный и за ним нужно присматривать, чтоб он не натворил чего нибудь. Также остальные стандартные действия: кормить, ...