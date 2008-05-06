Написать actionscript код для flash-игры

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт10 заявок253 просмотра

Геймплей копирует арканоид, 15 уровней (изменяется только сложность игрового поля). Все ресурсы (иллюстрации, изображения элементов UI, задников, игровых объектов, звуков, музыкального сопровождения и т.д.), механика готовы и зафиксированы в т.з./диздоке.

Пожалуйста, указывайте приблизительную цену и срок (любым, удобным для вас способом, кроме instant messenger’ов типа icq).

Варианты оплаты:

– наличными,

– на реквизиты вашего расчетного счета

– по системе WebMoney Transfer

– по системе Яндекс.Деньги

– через сервис «Сделка без риска»

Комиссионные за транзакцию денег оплачиваю я (т.е вы получите точно ту сумму, о которой мы договоримся). Предоплата.

17 лет назад
webfabrik
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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