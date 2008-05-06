Написать actionscript код для flash-игры

Геймплей копирует арканоид, 15 уровней (изменяется только сложность игрового поля). Все ресурсы (иллюстрации, изображения элементов UI, задников, игровых объектов, звуков, музыкального сопровождения и т.д.), механика готовы и зафиксированы в т.з./диздоке.

Пожалуйста, указывайте приблизительную цену и срок (любым, удобным для вас способом, кроме instant messenger’ов типа icq).

Варианты оплаты:

– наличными,

– на реквизиты вашего расчетного счета

– по системе WebMoney Transfer

– по системе Яндекс.Деньги

– через сервис «Сделка без риска»

Комиссионные за транзакцию денег оплачиваю я (т.е вы получите точно ту сумму, о которой мы договоримся). Предоплата.