Разработка игры-тренажера

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт11 заявок351 просмотр

Общее описание:

Игра-тренажер. Моделирование военной обстановки и действий.

Примечание: пожалуйста пишите про ваш опыт.

17 лет назад
rashidovich
Олег 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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