Требуется программист,который сможет реализовать программу "Распределенные шахматы"

Алгоритм шахмат можно взять уже готовый.Суть заключается в том,что на одном компе запускаем эти самые шахматы.Другие компьютеры подключаются как клиенты и тоже участвуют в вычислениях.

Необходимо реализовать на Delphi или на С++ Builder.

Вот в принципе и все. Плачу за это 1000 рублей.

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