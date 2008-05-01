Требуются дополнительные флэш-игры для интернет-казино. Игр много, постоянное сотрудничество. Сделка будет через сервис, 100% после изготовления., так что всякого рода кидальщиков прошу не беспокоить. Полностью вид игр и ...
Распределенные шахматы
Требуется программист,который сможет реализовать программу "Распределенные шахматы"
Алгоритм шахмат можно взять уже готовый.Суть заключается в том,что на одном компе запускаем эти самые шахматы.Другие компьютеры подключаются как клиенты и тоже участвуют в вычислениях.
Необходимо реализовать на Delphi или на С++ Builder.
Вот в принципе и все. Плачу за это 1000 рублей.
Все вопросы или по E-mail или по ICQ.
E-mail: [email protected]
ICQ: 392815427
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