Распределенные шахматы

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка288 просмотров

Требуется программист,который сможет реализовать программу "Распределенные шахматы"

Алгоритм шахмат можно взять уже готовый.Суть заключается в том,что на одном компе запускаем эти самые шахматы.Другие компьютеры подключаются как клиенты и тоже участвуют в вычислениях.

Необходимо реализовать на Delphi или на С++ Builder.

Вот в принципе и все. Плачу за это 1000 рублей.

Все вопросы или по E-mail или по ICQ.

E-mail: [email protected]

ICQ: 392815427

Delphi
17 лет назад
Sebastian
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Игры для интернет казино

    Требуются дополнительные флэш-игры для интернет-казино. Игр много, постоянное сотрудничество. Сделка будет через сервис, 100% после изготовления., так что всякого рода кидальщиков прошу не беспокоить. Полностью вид игр и ...

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделать игру из картинок во flash

    $100

    На сайте имеется динамическая игра в картинках. Обработка процесса игры происходит на удаленном сервере. Нужно передалать игру во flash. Скрипт flash-а должен будет соединяться с удаленным сервером, посылать туда текущие данные игры, забирать оттуда ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рабочее название игры "Снайпер"

    Ищу партнеров для создания команды, а потом для разработки игры с видом от первого лица с совмещенными жанрами: симуляторы жизни, стрелкового оружия, автосимулятор. Большая или огромная открытая территория, реальная обстановка, современный ландшафт и социальная инфраструктура ...

    3ds Max
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Онлайн игра

    $100000

    Куплю готовую к использованию онлайн игру Игра в стиле Территория и тому подобных которых сейчас много в интернете , меня устроит сырой продукт , возможно сотрудничество по длительному котракту , а так же ищу ...

    Разработка игр9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание онлайн игры

    Создание онлайн игры с нуля 1. вся графика с меня 2. пример какой должна быть игра http://www.aloneislands.ru или http://www.neverlands.ru/ 3. БЕСПЛАТНЫЕ ИСХОДНИКИ ИЗ ИНЕТА ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ 4. ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание мини-флеш игры

    Необходимо создание мини-флеш игр для автомобильно сайта. интересует постоянное сотрудничество(поддержка,написание новых) оплата: WebMoney(СНГ),б/н,нал.(Украина). Ваши сроки, цена?

    Разработка игр9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад