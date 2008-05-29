Нужно скопировать игру

Доброго времени.

Мне необходима команда (или целая компания) разработчиков игр.

Задание такое: нужно с нуля разработать игру т.е. перенести игру Final Fantasy 8 с платформы Sony PlayStation на компьютер. вся игра помещается на 4 CD дисках, много заставак. Необходимо сделать так, чтобы графика в ходе игры была примерно такой как в заставках на PS.

Короче говоря надо полностью перерисовать всю игру в 3DMax'е и объединить всю Вами созданую графику с вами же сдублироанным кодом.

Подробное ТЗ вышлю позже.

Прошу оставлять своё портфолио, цену и сроки.