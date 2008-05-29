Программист С++ (в. Delphi) Создание движка игры 2D квеста (ВиЧ, Индиана Джонс и судьба Атлантиды и т.п.) C высоким уровнем графики с использованием OpenGL либо DirectX, спрайтовая анимация. (без 3D) ...
Проект по созданию онлайн (мморпг) игры
Проекту требуется программист 3d графики.
Требования:
- Высшее или неоконченное высшее техническое образование;
- Опыт работы по специальности от 2-ух лет
- Знание C++, STL, ООП;
- Знание DirectX 9;
- Знание HLSL, шейдеров версии 2.0-4.0;
- Знание аналитической геометрии;
- Знание структур данных и алгоритмов;
- Хорошее понимание того, как работает GPU и CPU;
- увлеченность компьютерными играми,
- умение разбираться и развивать чужой код,
- желание и умение работать в команде.
http://www.reflectionuniverse.ru
Присылайте портфолио и резюме на адрес: [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10000Разработка игр10 исполнителейЗакрыт17 лет назад
3д гонки для интернет браузера! граф. часть вы получите! с вашей стороны звук , прога и оптимизация этого всего для инет браузера! прошу указывать цены и срокиРазработка игрнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $10000
Создание движка игры 2D квеста (ВиЧ, Индиана Джонс и судьба Атлантиды и т.п.) C высоким уровнем графики с использованием OpenGL либо DirectX, спрайтовая анимация. (без 3D) Техническое задание будет выложенно ...Разработка игр6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1500
Нужно разработать игру на Delphi или др. язык программирования + серверная часть на PHP и Mysql пишите только в ICQ ICQ#: 371-827-442Разработка игр4 заявкиЗакрыт17 лет назад
"СРОЧНО нужен программист Delphi, исправить (дописать) игру "змейка". Работы на 15 минут. ICQ: 207881199Разработка игр12 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать движок для 3D fighting (аналог Soul Calibur III). Персонажи и прочая составляющая 3д графики проекта делаются в Maya. В первую очередь интересует опыт подобного рода работ. ...Разработка игр5 заявокЗакрыт17 лет назад
Приглашаются все желающие делать (не)большие малобюджетные независимые игры. У нас есть: 1) технологии (графический движок, набор инструментов, развивающийся набор middleware инструментов прототипирования) 2) удаленная среда разработки (dev server, management ...Разработка игр10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужны люди которые умеют создовать игры, я неговорю чтоб создать игру типо World of Warcraft :) ну что-то типо Diablo 1 тока в онлайне. Зарплата договорачная + 15% зарабатка от игры. За подробностями в ...Разработка игр4 исполнителяЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть готовый вариант боя в онлайн игре ,но хотелось бы совсем другой вариант боя подробнее сообщу в аське если кто готов сделатьРазработка игр1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Ищу рабочий ПОЛНОСТЬЮ, не битый, без дыр, косяков (допустимы незначимые мелкие), лагов движок BBMMORPG. С гибкой панелью Администрирования, движок который можно будет переделать (имеется в виду оболочка: картинки, сюжет, статистики и т.д.). ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт17 лет назад