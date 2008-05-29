Проект по созданию онлайн (мморпг) игры

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки601 просмотр

Проекту требуется программист 3d графики.

Требования:

- Высшее или неоконченное высшее техническое образование;

- Опыт работы по специальности от 2-ух лет

- Знание C++, STL, ООП;

- Знание DirectX 9;

- Знание HLSL, шейдеров версии 2.0-4.0;

- Знание аналитической геометрии;

- Знание структур данных и алгоритмов;

- Хорошее понимание того, как работает GPU и CPU;

- увлеченность компьютерными играми,

- умение разбираться и развивать чужой код,

- желание и умение работать в команде.

http://www.reflectionuniverse.ru

Присылайте портфолио и резюме на адрес: [email protected]

16 лет назад
beyond
56 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание движка игры 2D квеста

    $10000

    Программист С++ (в. Delphi) Создание движка игры 2D квеста (ВиЧ, Индиана Джонс и судьба Атлантиды и т.п.) C высоким уровнем графики с использованием OpenGL либо DirectX, спрайтовая анимация. (без 3D) ...

    Delphi
    Разработка игр10 исполнителей
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание (доработка) движка для 2D квеста

    $10000

    Создание движка игры 2D квеста (ВиЧ, Индиана Джонс и судьба Атлантиды и т.п.) C высоким уровнем графики с использованием OpenGL либо DirectX, спрайтовая анимация. (без 3D) Техническое задание будет выложенно ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программирование 3D fighting игры

    Нужно сделать движок для 3D fighting (аналог Soul Calibur III). Персонажи и прочая составляющая 3д графики проекта делаются в Maya. В первую очередь интересует опыт подобного рода работ. ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Малобюджетные независимые игры

    Приглашаются все желающие делать (не)большие малобюджетные независимые игры. У нас есть: 1) технологии (графический движок, набор инструментов, развивающийся набор middleware инструментов прототипирования) 2) удаленная среда разработки (dev server, management ...

    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание онлайн игры

    Нужны люди которые умеют создовать игры, я неговорю чтоб создать игру типо World of Warcraft :) ну что-то типо Diablo 1 тока в онлайне. Зарплата договорачная + 15% зарабатка от игры. За подробностями в ...

    Разработка игр4 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен движок BBMMORPG

    Ищу рабочий ПОЛНОСТЬЮ, не битый, без дыр, косяков (допустимы незначимые мелкие), лагов движок BBMMORPG. С гибкой панелью Администрирования, движок который можно будет переделать (имеется в виду оболочка: картинки, сюжет, статистики и т.д.). ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад