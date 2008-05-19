Разработка игры, Delphi или др., PHP и Mysql

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки204 просмотра

Нужно разработать игру на Delphi или др. язык программирования + серверная часть на PHP и Mysql

пишите только в ICQ

ICQ#: 371-827-442

DelphiMySQLPHP
17 лет назад
3224
Faster 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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