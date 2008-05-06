Изготовление Flash игры

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки229 просмотров

Для онлайн игры http://romewar.ru необходимо -

1. Создать главную страницу с элементами флэш (аналоги в интернете могу показать)

2. Создать серию флэш игр с привязкой по тематике к основной игре и с внедрением собственно в основную игру в виде квестов (пасьянсы, тетрисы, что то еще). Суть (вариант) - игрок находит старца, сражается с ним (играет с ним в тетрис) и после победы уже в основной игре получает бонус. Возможно какие то другие варианты, аналог уже реализованного варианта покажу.

Возможна постоянная занятость.

Обязательное требование к разработчику - наличие готовых примеров

размещенных в сети, опыт разработки Flash игр и дизайнерские способности.

17 лет назад
romerome
Игорь 
52 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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