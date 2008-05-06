Требуются дополнительные флэш-игры для интернет-казино. Игр много, постоянное сотрудничество. Сделка будет через сервис, 100% после изготовления., так что всякого рода кидальщиков прошу не беспокоить. Полностью вид игр и ...
Написать программное ядро под интернет казино
Требуется написать ядро под казино интернет с 6 автоматами и 1 рулеткой. Подробности при переписке.
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