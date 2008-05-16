Программирование игры жанра ACTION

Требуется программист,который сможет реализовать программу "Распределенные шахматы" Алгоритм шахмат можно взять уже готовый.Суть заключается в том,что на одном компе запускаем эти самые шахматы.Другие компьютеры подключаются как клиенты и тоже участвуют в вычислениях. Необходимо ...