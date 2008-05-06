Примитивный арканоид

Необходимо на Borland C++ 3.1 сделать игру «Арканоид». Движущийся шар отражается от стен, блоков и биты, падает вниз — конец игры. Битой управляет играющий с помощью клавиш перемещения курсора. Блоки в которые попал шар — убирать с экрана. Код программы записать в один cpp файл. Использовать библиотеки conio.h, stdio.h, graphics.h, stdlib.h (другие — только в случае необходимости).Основную функцию записать через void main(){}. Закомментировать каждую строку. Внешний вид игры в прикрепленном файле.

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