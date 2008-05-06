Программирование для 3D-гоночной игры!

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка180 просмотров

Желателен прогер из Америки или Европы, но возможна и Россия.

срочно нужен граммотный прогер для 3д гоночной игры!

графическая часть готова, нужна программа и звуки!

игра для веб-браузера!

писать свои сроки и цены в долларах!

оплата по paypal или банковский перевод!

НЕ ПЛАЧУ ЗА ВАШЕ ДОБРОЕ СЛОВО!

ПЛАТА БУДЕТ ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ!

работать буду с человеком максимально выгодно выразившим соотношение - цена/сроки!

17 лет назад
al1x
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

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