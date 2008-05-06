Программирование для 3D-гоночной игры!

Желателен прогер из Америки или Европы, но возможна и Россия.

срочно нужен граммотный прогер для 3д гоночной игры!

графическая часть готова, нужна программа и звуки!

игра для веб-браузера!

писать свои сроки и цены в долларах!

оплата по paypal или банковский перевод!

НЕ ПЛАЧУ ЗА ВАШЕ ДОБРОЕ СЛОВО!

ПЛАТА БУДЕТ ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ!

работать буду с человеком максимально выгодно выразившим соотношение - цена/сроки!