Написание идет с нуля в том числе движок и прочее зарплата от 5000$ в месяц. Остальная информация по EMAIL.
Нужен движок BBMMORPG
Ищу рабочий ПОЛНОСТЬЮ, не битый, без дыр, косяков (допустимы незначимые мелкие), лагов движок BBMMORPG.
С гибкой панелью Администрирования, движок который можно будет переделать (имеется в виду оболочка: картинки, сюжет, статистики и т.д.).
Может Быть как с уклоном на стратегию (Травиан), так и с уклоном на РПГ примерно такую как (NeverLands, Master of The Winds, Aloneislands).
Пишите на [email protected]
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