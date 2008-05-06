Нужен движок BBMMORPG

Ищу рабочий ПОЛНОСТЬЮ, не битый, без дыр, косяков (допустимы незначимые мелкие), лагов движок BBMMORPG.

С гибкой панелью Администрирования, движок который можно будет переделать (имеется в виду оболочка: картинки, сюжет, статистики и т.д.).

Может Быть как с уклоном на стратегию (Травиан), так и с уклоном на РПГ примерно такую как (NeverLands, Master of The Winds, Aloneislands).

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